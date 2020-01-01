В Совете ЕС и ОБСЕ сменились страны-председатели – чем это грозит Украине

Обе страны уже обозначили свою политику в отношении Киева.
С 1 января 2020 Хорватия начала председательство в Совете Евросоюза, а Албания – в ОБСЕ. Обе страны уже обозначили свою политику в отношении Украины.
Так, в число официальных приоритетов председательства Хорватии в руководящем органе ЕС Украина не вошла.
Хорватия упомянула Украину разве что в своем детальном документе на 52 страницы – и то дважды: в контексте партнерства и важного для ЕС двустороннего направления, отмечает Украинская правда.
Читайте такжеСубсидии, пенсии, зарплаты, газ и ТВ – что меняется в январе в Украине"Хорватское председательство будет продолжать работать над осуществлением целей политики Восточного партнерства и в дальнейшем развивать сотрудничество с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной, поддерживая процессы реформ, особенно в условиях вызовов, с которыми они сталкиваются… Усилия по всестороннему преодолению кризиса в Украине и смягчения последствий конфликта также будут приоритетом для председательства", – отмечается в документе.
На сайте же Совета ЕС Украина и Восточное партнерство не упоминаются вовсе.
Албания наоборот зачислила "кризис в Украине и вокруг нее" в список своих основных приоритетов.
"Усилия по урегулированию конфликтов будут находиться в центре повестки дня албанского председательства, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе продолжали уносить человеческие жизни", – заверил премьер-министр и министр Европы и иностранных дел Эди Рама на церемонии вступления.
При этом Украина в 2020 году планирует открыть в Албании посольство.
Ранее глава ОБСЕ в Украине ушел в отставку. Накануне сложения полномочий он встретился с Леонидом Кучмой.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.