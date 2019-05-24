Глава ОБСЕ в Украине ушел в отставку

Кучма встретился с главой СММ ОБСЕ накануне его отставки / Фото: Facebook/Дарка Олифер

Председатель СММ ОБСЕ, координатор безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы Эртурул Апакан принял решение уйти в отставку.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь фонда второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер, Апакан и экс-глава государства встретились накануне его отъезда из Украины.

"Нагрузка на вас было большей, чем на любого другого, ведь вам приходилось быть и дипломатом, и военным, и человеком", - подчеркнул Кучма.

Бывший президент отметил усилия Апакана для достижения мира на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы.

/ Фото: Facebook/Дарка Олифер

"Я знаю, как искренне вы хотите завершения этого конфликта. Под Вашим руководством в области безопасности подгруппе неоднократно удавалось достичь договоренностей о прекращении огня. И когда эти договоренности нарушались, то это никоим образом не было виной СММ ОБСЕ. Виной всему, в первую очередь, нежелание России прекратить войну", - сказал Кучма.

Апакан отметил высокий статус работы украинских представителей Трехсторонней контактной группы.

Как известно, ранее Марчук принял решение о завершении деятельности в Минском процессе.