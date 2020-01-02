"Как атомная бомба": в Кабмине оценили процесс реформы СБУ

СБУ / УНИАН

Использование "турборежима" во время проведения реформирования Службы безопасности Украины - неприемлемо.

С таким заявлением выступил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

По мнению Кулебы, реформа СБУ в самой своей сути крайне походит на "отключение атомной бомбы".

"Если вы перережете не тот провод, то просто все взорвется. Здесь нужна хирургическая точность, аккуратность и взвешенность в принятии решений", - заявил чиновник.

Вице-премьер также считает, что СБУ за последнее время успели сделать "более прозрачной и подотчетной", но продолжаются яростные дискуссии над тем, каким образом превратить главную украинскую спецслужбу в "еще более эффективную структуру".

Напомним, ранее главный эксперт StateWatch Александр Леменов оценил процесс реформирования СБУ Иваном Бакановым.