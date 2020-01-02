"Мораторий на "тупняк": в Кабмине рассказали о страшной судьбе украинского леса

Вырубка леса / pixtale.net

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба озвучил стратегическую цель Кабинета министров. По его словам, таковой является отмена моратория на экспорт леса-кругляка.

"У нас в правительстве сейчас является приоритетной тема создания эффективных рынков с одинаковыми правилами игры там, где не было рынков вообще, или где рынки существовали, но с не равными правилами. И сфера вырубки и деревообработки - это одна из таких сфер. Мы этим занимаемся. Обсуждаем с ЕС, как двигаться дальше", - рассказал Кулеба в интервью Интерфакс-Украины.

При этом он указал, что мораторий стал "источником теневой экономики".

"Поэтому стратегическая цель - отказаться от моратория. Но сделать это можно будет тогда, когда в Украине будет действовать эффективная экономическая политика в этой сфере", - объяснил политик.

Кроме того, он заявил, что против моратория экспорт леса-кругляка.

"Я лично против моратория на лес-кругляк и вообще моратория на какие-либо экспортные операции с ЕС. Но так случилось, что в течение лет у нас в ряде сфер экономики и политики доминировала или коррупция, или тупость. Поэтому я выступаю за мораторий на "тупняк", а не кругляк", - подытожил вице-премьер.

Как ранее сообщал Главред, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина еще не готова к прямым поставкам газа из России.