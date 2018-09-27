Двухметровые "дрова " из дуба и граба: СМИ выяснили интересные подробности о контрабанде украинского леса

27 сентября 2018, 14:16

По сути, из Украины под видом дров вывозят тысячи тонн промышленной древесины.

Залесье
Из Украины под видом дров вывозят промышленную древесину / Скриншот видео с tsn.ua

Объемы контрабанды украинского леса растут, больше всего на поставках древесины зарабатывают госпредприятия, а законодательные инициативы президента не вносят ясности в эту сферу.

Об этом идет речь в статье Бизнес Цензор "Что известно о контрабанде леса из Украины под видом дров".

Авто материала отмечает, что чаще всего лес-кругляк из страны вывозят под видом дров. Вот только дрова эти – двухметровые и из элитных пород деревьев.

В разделе "Описание товара" так и указывается: "Дрова топливные (дуб, граб), диаметр 60-140 мм, длина 2000 мм".

"Непросто представить дубовый кругляк длиной в 2 метра обычными дровами. И подобную характеристику имеют почти все поставки. Отличаются только диаметр и порода древесины, которую "превратили в дрова", – пишет автор.

И делает вывод, что, по сути, из Украины под видом дров вывозят тысячи тонн промышленной древесины.

Читайте такжеПрезидент на выданье: что Порошенко получил за сдачу леса-кругляка"Украинская деловая древесина под видом дров продается европейским переработчикам древесины, которые производят из нее мебель, полы, щиты и другую продукцию. Европейцам это выгодно — сохраняешь свой лес, покупаешь дешевый украинский, перерабатываешь и получаешь добавленную стоимость, рабочие места и налоги", – отмечается в статье.

Чаще всего "дровами" из Украины "топят" в Румынии (импортировала 232 тыс. тонн такой продукции), Венгрии (50 тыс. тонн) и жаркой Турции (27,5 тыс. тонн дров).

"Более половины дров из Украины экспортируется государственными лесным предприятиями, которые подчиняются Агентству лесных ресурсов Украины. Это ведомство возглавляет Владимир Бондарь, который, как неоднократно писали СМИ, находится в близких дружеских отношениях с генеральным прокурором Юрием Луценко", – пишет издание.

Читайте такжеКриминал на дровах: как Порошенко провернул трюк с круглякомА в конце задается вопросом, почему на ситуацию не влияет власть. Точнее, влияет – но не совсем так, как ожидалось. В частности, президент Петр Порошенко лично внес изменения в закон об уголовной ответственности за контрабанду леса и запрет экспорта дров из Украины. Но эти изменения были неожиданными: он исключил норму о запрете экспорта дров на 8 лет. С такими правками документ и приняли депутаты Рады. 

"Удивляют двойные стандарты Порошенко, ведь существующий запрет на экспорт необработанного леса также нарушает правила свободной торговли. Европейцы неоднократно настаивали на отмене моратория", – резюмирует автор.

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