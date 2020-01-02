"Выглядит лицемерием": в Нафтогазе распекли чиновников времен Порошенко за критику

Юрий Витренко / 24 Канал

То количество российского газа, которое будет поставляться в Европу по новому транзитному договору через Украину, в серьезной степени снизится из-за запуска газопровода Турецкий поток.

Такое сообщение в четверг, 2 января, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook исполнительный директор госкомпании Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

"Я понимаю, что хотелось бы, чтобы объемы и транзита и доходы от него не уменьшались. Но давайте посмотрим правде в глаза. Объемы, которые шли через Украину в Румынию и затем на юг Европы, сейчас будут идти через "Турецкий поток". Речь идет о примерно 30 млрд кубометров", – написал он.

По словам Витренко, проект Турецкий поток запущен еще в 2014-м, однако же никто из нынешних властей Украины никто не подвергает критике предыдущих президентов, правительства, Раду и дипломатов - "за то, что они его не упредили или остановили".

"Поэтому, когда представители предыдущей власти сейчас критикуют уменьшение объемов транзита, это может выглядеть как лицемерие", – подытожил топ-менеджер Нафтогаза.

Напомним, ранее Юрий Витренко уточнил детали газового контракта между Киевом и Москвой.