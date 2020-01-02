"Некуда идти": врачи бьют тревогу из-за освобожденных из плена украинцев

Обмен пленными / Reuters

Большинству украинцев, которых освободили из плена боевиков, некуда идти после выписки из больницы. В такой нелегкой ситуации оказались около 90% бывших узников.

"Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы Феофания", – заявил заместитель главного врача Феофании Андрей Строкань во время брифинга, который транслировали в Facebook.

При этом он указал, что у освобожденных украинцев серьезных проблем уже нет, но амбулаторный и психологический этапы восстановления будут проводить через несколько дней.

Как ранее сообщал Главред, заместитель главного врача Феофании Андрей Строкань заявил, что бывшие узники имеют хронические болезни, но не нуждаются в интенсивной терапии.