"Даже без России": Кулеба рассказал, как "вырвать" Крым из лап Москвы

Крым / Reuters

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с аннексированным Российской Федерацией Крымом. По его словам, для решения этого вопроса необходим международный формат на подобии нормандского.

При этом он рассказал, что вопрос Крыма обсуждается пока что в двух форматах.

"Первый – это международные организации, когда ООН принимает резолюции, ЮНЕСКО тоже принимает резолюции и дистанционно изучает ситуацию в Крыму, Миссия ООН в Украине проводит дистанционный мониторинг, Совет Европы тоже принимает какие-то решения и пытается пробиться в Крым с визитом, Европейский Союз сохраняет санкции. Второй формат – двусторонний, когда условный Лавров куда-то приезжает и ему на переговорах заявляют, что никогда не признают незаконной оккупации Крыма", - рассказал политик в интервью Интерфакс-Украина.

Кроме того, он заявил, что необходим третий формат, который будет отличаться креативом, где "как в нормандском формате велся бы разговор по Крыму".

"Мы спокойно к этому относимся, но считаем, что сначала нам нужно определиться, какой формат мы хотим, и даже без России начать в нем говорить. Потому что нам надо дискутировать, нам нужна рефлексия по тому, каким будет путь к деоккупации Крыма", - подчеркнул Кулеба.

Как ранее сообщал Главред, Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму.