"Навалю кучу говна": неадекватный мужчина устроил дебош в Борисполе

Пограничники / NewsRoom

Мужчина устроил дебош в международном аэропорту Борисполь. Причиной буйного поведения стало то, что пограничники отказались выпускать его из Украины.

По данным Госпогранслужбы, 36-летний киевлянин имеет крупный долг по алиментам, но пытался выехать со своей спутницей в Объединенные Арабские Эмираты. Соответственно пограничники отказали украинцу в поездке, что привело его в бешенство и он набросился на сотрудников Госпогранслужбы с кулаками и нецензурной бранью.

Даже после прибытия правоохранителей мужчина не успокоился и выкрикивал: "Чтобы вы все сдохли". Помимо этого, он угрожал "навалить прям тут кучу говна".

"В базах данных пограничников в настоящее время находится около 120 тысяч человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов. Именно поэтому Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, не имеют ли они ограничений в выезде за пределы Украины", - рассказали в пограничники.

Как ранее сообщал Главред, в Минюсте рассказали, сколько злостных неплательщиков алиментов были объявлены в розыск.