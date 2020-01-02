Епифаний забил тревогу и обратился к Зеленскому: в чем причина

Епифаний / УНИАН

Председатель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний считает, что представители Украина должны обсудить вопросы притеснений украинской церкви в аннексированном Крыму на переговорах ТКГ в Минске.

"Мы даже обращались к представителям в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров трехсторонней группы", – сказал он в программе "Радио Свобода" "Субботнее интервью".

По словам Епифания, кроме того, в ПЦУ обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он отреагировал на притеснения прав верующих в Крыму.

"Во время встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций я этот вопрос поднял, очень остро поднял. Президент даже записал этот вопрос. Также и другие представители церквей и религиозных организаций отмечали, что происходит преследование. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи. Также обращаемся и к правительству, и в Верховную Раду, чтобы они должным образом обратили на это внимание", – подчеркнул глава ПЦУ.

Ранее Главред писал, что Епифаний подлился секретами на 2020 год.

Также отметим, в ПЦУ объяснили, почему пока что отказались от переноса Рождества.