"Год будет счастливым": Епифаний подлился секретами на 2020 год

Епифаний / УНИАН

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как в 2020 году достичь счастья. По его словам, необходимо ежедневно творить добро.

"Для каждого из нас год, который завершается, был богат на различные события: на радость, и печаль, на достижения и потери, были хорошие и, как мы привыкли говорить, плохие дни ... Но, по словам святителя Иоанна Златоуста, день бывает плохой или хорош не по своей природе, а из-за нашей искренности или равнодушия", - отметил глава ПЦУ в Facebook.

При этом он указал, что если человек желает добра, то для него день "будет хорошим и полезным, если же нет - то плохим и будет иметь соответствующие последствия".

"Когда мы будем помнить об этом и настраивать себя на добро, совершая каждый день молитвы и дела милосердия, то не только один день, а весь год будет для нас счастливым, потому что будет духовно полезным", - подчеркнул Епифаний.

Как ранее сообщал Главред, в Православной церкви Украины рассказали о рисках, которые могут быть связаны с переходом ПЦУ на григорианский календарь.