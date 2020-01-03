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Драка Ляшко и Геруса: прокуратура поставила точку в расследовании скандального дела

3 января 2020, 15:34

В случае доказательства вины Ляшко грозит до 7 лет лишения свободы.

Прокуратура завершила расследование драки Ляшко и Геруса
Прокуратура завершила расследование драки Ляшко и Геруса / скриншот из видео

Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование драки бывшего депутата Олега Ляшко и народного депутата от "слуги народа" Андрея Геруса.

Отметим, 6 ноября 2019 года экс-нардеп и главный радикал страны Олег Ляшко напал на главу энергетического комитета ВРУ Андрея Геруса и порвал ему рубашку.

В то же время, после появления видео стычки, Андрей Герус объяснил ситуацию.

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко, меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Снижение на 15% цены на электроэнергию и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста" и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес.

Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты - это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться", - сообщил тогда Герус на своей странице в Фейсбуке.

Так вот, в прокуратуре установили, что Ляшко нанес телесные повреждения действующему депутату Украины в связи с его государственной деятельностью.

Более того, процессуальный прокурор признал собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта.

Отметим, сторонам предоставили возможность ознакомиться с материалами уголовного производства, сообщили в прокуратуре.

Также сало известно, что в случае доказательства вины Ляшко грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте также"Как стриптиз у врача": Ляшко сравнил себя с молодым Черчиллем и стал посмешищем в СетиНапомним, 19 ноября 2019 года Суд в городе Борисполь, что на Киевщине, постановил удовлетворить частично ходатайство прокуратуры по поводу избрания меры пресечения для скандального политика, экс-нардепа и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Отметим, судьи отклонили требование прокуратуры о его помещении под стражу на два месяца и постановили - выпустить Ляшко на поруки нардепов IX созыва - Виктории Сюмар (фракции Европейская солидарность) и Михаилу  Волынцу (фракция Батькивщина).

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