"Три маленькие Украины с разной ДНК": Кравчук с Савченко подискутировали о стране

Кравчук с Савченко подискутировали о стране / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук поделился мнением, что государство сейчас разделено на три части – и интересы у каждой части свои. Отсюда и проблемы.

"Мы — страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память", — отметил Кравчук в эфире телеканала ZIK.

Его собеседница экс-депутат Рады Надежда Савченко в ответ заявила, что зато "ДНК крови" у украинцев одинаковая.

С этим Кравчук согласился – но уточнил, что ДНК в определенных условиях проявляется по-разному. Поэтому, по его словам, депутатам из разных регионов страны так трудно прийти к компромиссу по ряду вопросов.

Ранее Кравчук назвал истинную причину, почему Парубий и Ко собирают новый Майдан.

Также Кравчук заявлял об "украинском княжестве", которое древнее России. Экс-глава государства возмущен тем, что Кремль считает себя "старшим братом".