По Харькову среди бела дня разгуливал мужчина с автоматом

Мужчина заявил, что хотел сдать оружие в ломбард / Фото Нацполиции

На улицах Харькова днем в субботу, 4 января, заметили необычного прохожего – мужчина с автоматом ходил по городу.

В полицию о странном горожанине сообщили очевидцы. 26-летний мужчина шел с оружием по проспекту Гагарина. На место инцидента выехали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. Правоохранители задержали мужчину, им оказался житель Балаклеи. Копам он сообщил, что хотел сдать оружие в ломбард. Об этом сообщило Главное управление полиции в Харьковской области.

Автомат у мужчины изъяли. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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