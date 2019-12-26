В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранена женщина

В Киеве на Подоле неизвестные устроили стрельбу. Инцидент произошел 26 декабря, в результате женщина получила ранения.

"В результате инцидента на проспекте Правды получила ранения женщина", - заявили в полиции.

О стрельбе на Подоле правоохранители узнали, когда на спецлинию "102" позвонили врачи, зафиксировавшие травму пострадавшей. Медики оказывают женщине необходимую помощь. Полиция устанавливают подробности происшествия. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

По факту стрельбы полиция внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Следователи Подольского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, на Николаевщине женщина заявила о ранении у полицейского полигона.

Также отметим, в России нашли украинский след в истории стрелка у ФСБ на Лубянке.