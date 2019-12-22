На Николаевщине женщина заявила о ранении у полицейского полигона

Женщина заявила о ранении, полученном около полицейского стрельбища / Фото: пресс-служба Нацполиции

В Николаевской области 20 декабря заявила о полученном ранении в шею, которое произошло неподалеку от полицейского стрельбища.

"20 декабря в полицию Центрального района обратили 38-летняя местная жительница и сообщила, что, когда она выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские, получила касательное телесное повреждение шеи", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Николаевской области.

Потерпевшая уверяет, что находилась в 200-250 метрах от стрельбища и внезапно ощутила жжение в районе шеи. В этот момент женщина слышала громкие звуки стрельбы на полигоне. Другие части тела случайной жертвы учений не пострадали.

В правоохранительных органах области инициировали уголовное производство с пометкой "Умышленное легкое телесное повреждение". Для определения характера ранения будет проведен ряд экспертиз. Следователи намерены выяснить характер ранения у женщины и при каких обстоятельствах оно было получено.

По факту данного преступления ведется следствие. Открытым остается вопрос о передаче дела под контроль Госбюро расследований.

Напомним, в Киеве произошло жуткое убийство. В одном из дворов Подольского района обнаружили труп мужчины с разбитой головой. На вид погибшему было около 30 лет. Случайный прохожий наткнулся на погибшего на улице Введенской 15, после чего вызвал полицию.

Кроме того, в Кременчуге на Полтавщине посреди бела дня нашли труп депутата Кременчугского районного совета от фракции Укроп Андрея Гаврилова. По информации местных копов, тело 47-летнего Гаврилова нашли с огнестрельными ранениями.