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В России нашли украинский след в истории стрелка у ФСБ на Лубянке

22 декабря 2019, 23:22

Российские националисты открестились от такого соратника.

Евгений Манюров
В России Манюрова связали с украинскими националистами / Baza

В России заявили, что устроивший стрельбу у ФСБ Евгений Манюров может быть связан с украинской организацией Этническое национальное объединение.

Как сообщает Фонтанка со ссылкой на собственные источники, через пару часов после нападения на ФСБ айтишники госбезопасности вскрыли удаленные аккаунты застреленного Манюрова и нашли связь с Украиной.

Было зафиксировано общение с организацией Этническое национальное объединение или сокращенно – ЭНО. Также убийца якобы был связан с их Telegram-каналом Брезг.

Оперативники нанесли визит через несколько часов после стрельбы 40-летнему петербуржцу Дмитрию Боброву, в прошлом известному как Шульц-88. Он давал интервью для неизвестного до сегодняшнего дня Telegram-канала Брезг. Администраторы канала после инцидента у ФСБ призвали единомышленников выйти на связь, а также "почистить все данные", чтобы "обезопасить себя".

Читайте такжеОбнародованы первые фото ликвидированного на Лубянке стрелкаОднако российское Этническое национальное объединение отказалось от того, что Манюров состоял в их рядах. Члены организации заверили, что впервые слышат эту фамилию.

"Данного человека мы в нашей структуре не замечали. Во-первых, сама структура Этнического Национального Объединения (ЭНО) является закрытой, никаких данных о участниках мы не знаем (даже их имени), поэтому с точностью говорить был ли такой участник в ЭНО или нет, мы не можем. Но что мы можем сказать с уверенностью – данный теракт мы не организовывали и не планировали, никакой информации о подобной акции не знали", - рассказали в организации.

Напомним, российские спецслужбы нашли в квартире открывшего огонь у здания ФСБ на Лубянке Евгения Манюрова оранжево-черный флаг и значки некоего Национально-освободительного движения.

В Москве 19 декабря на Лубянке произошла стрельба возле здания ФСБ. Позже стало известно, что погиб один сотрудник ФСБ, а еще пять человек - получили ранения. После этого выяснилось, что стрелка ликвидировали, и его зовут Евгений Манюров.

Позже стало известно, что в больнице умер второй ФСБшник, раненый в результате стрельбы на Лубянке.

ФСБ Лубянка новости России Евгений Манюров
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