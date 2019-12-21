"Родина, свобода, Путин": стрелок с Лубянки состоял в националистическом движении

У стрелка с Лубянки нашли символику националистического движения / Фото: кадр из видео

Российские спецслужбы нашли в квартире открывшего огонь у здания ФСБ на Лубянке Евгения Манюрова оранжево-черный флаг и значки некоего Национально-освободительного движения.

Как сообщает МК, флаг принадлежит движению НОД, которое существует под лозунгом "Родина, свобода, Путин".

Идеология организации формируется на утверждении, что Россию заполнили тайные агенты Запада, а спасти страну может только Владимир Путин.

"Они устраивают конфликты и разборки, нападают на известных оппозиционеров и политиков, оскорбляют, провоцируют… Бывало, что и яйцами людей забрасывали. Но им все как-то сходит с рук…", – рассказал изданию анонимный источник из другого движения националистической направленности.

Уточняется, что представители этой организации вышли с одиночными пикетами в районе Международного торгового центра, где вчера Владимир Путин проводил свою конференцию. Они требовали требовали наделить главу государства новыми расширенными полномочиями и собирали подписи для изменений в Конституции.

Читайте такжеОбнародованы первые фото ликвидированного на Лубянке стрелкаКак сообщает Daily Storm, эксперты выяснили, что нападавший стрелял из карабина Сайга, однако в нем было в четыре раза больше патронов, чем разрешается. У мужчины был магазин с 40 патронами, использовать который в таком виде оружия незаконно. По российскому законодательству ограничение на патроны действует на охоте, в остальных случаях можно не ограничиваться 10 штуками.

Напомним, в Москве 19 декабря на Лубянке произошла стрельба возле здания ФСБ. Позже стало известно, что погиб один сотрудник ФСБ, а еще пять человек - получили ранения. После этого выяснилось, что стрелка ликвидировали, и его зовут Евгений Манюров.

Позже стало известно, что в больнице умер второй ФСБшник, раненый в результате стрельбы на Лубянке.