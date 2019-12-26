Под Винницей мужчина подорвал двух приятелей ручной гранатой

В Винницкой области в селе Садки мужчина после внезапного конфликта с приятелями подорвал их ручной гранатой.

"Ночью 26 декабря 28-летний местный житель конфликт с товарищами решил "урегулировать" с помощью ручной гранаты. В результате взрыва пострадали двое мужчин. Один из них во время оказания медицинской помощи скончался в больнице", - сообщает пресс-служба полиции области.

В ходе расследования выяснилось, что 28-летний хозяин пригласил к себе много гостей, однако конфликтовать начал с двумя. Очевидцы не помнят, из-за чего начался разлад. Но пострадали от взрыва те мужчины, которые хотели отобрать у разгневавшегося собеседника взрывоопасный предмет.

"Хозяин дома, во дворе которого произошла трагедия, пригласил к себе в гости друзей. Мужчина несколько недель назад вернулся из столицы с заработков и решил отпраздновать это событие. Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое из мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук. Этого им сделать не удалось — боеприпас взорвался. Травмировались 25 и 28-летние местные жители. Во время оказания медицинской помощи в реанимации младший из мужчин скончался", — сообщил подробности трагедии начальник Могилёв-Подольского отдела полиции Юрий Левицкий.

Читайте такжеСтрельба в Гидропарке: убит киевский бизнесмен - СМИВиновник трагедии также получил ранение ноги и был госпитализирован. По факту преступления полиция начала расследование, наказание за подобное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Как ранее сообщалось, в Киеве на Подоле неизвестные устроили стрельбу, в результате женщина получила ранения.

Напомним, на Николаевщине женщина заявила о ранении у полицейского полигона.