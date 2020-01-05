Эксперты рассказали, что будет твориться с курсом гривны в 2020-м

Курс валют / УНИАН

На протяжении 2019-го курс гривны побил рекорды по укреплению ( около 19%), получив первенство по данному показателю среди локальных мировых валют.

В первой половине 2020-го, считают опрошенные РБК-Украина эксперты, ситуация с курсом украинской валюты будет продолжаться. А вот во втором полугодии, напротив, гривна может начать ослабляться.

"Во второй половине 2020 года гривна может начать ослабление, поскольку спрос иностранцев на гривневые ОВГЗ может существенно уменьшиться, а торговый дефицит продолжит расширяться. В результате курс гривни на конец 2020 года может составить 25-25,5 грн/доллар", - заявил эксперт и глава подразделения по корпоративному анализу компании ICU Александр Мартыненко.

Напомним, ранее эксперт Александр Охрименко рассказал, когда ждать нового скачка курса доллара.



