В Киеве возле вокзала зверски убили ветерана АТО: фото

Убитый ветеран АТО Владимир Алехно

В Соломенском районе столицы Украины возле железнодорожного вокзала в ночь с 28 на 29 декабря неизвестные злоумышленники убили ветерана АТО, работавшего дальнобойщиком.

Соответствующее сообщение было опубликовано супругой убитого в киевских пабликах в социальных сетях.

"Пожалуйста, важна любая информация! Моего мужа в Киеве, в Соломенском районе, возле железнодорожного вокзала, в народе в "яме" с 28 на 29 декабря забили до смерти. Он был Атошникомй , который работал дальнобойщиком, только ехал с рейса домой. Был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы, с большим армейским рюкзаком. Особая примета - сломанный нос. Рост 178 см. Был госпитализирован с черепно-мозговой травмой в городскую больницу №4, умер еще в карете скорой помощи. При себе имел документы на имя Алехно Владимир Николаевич, 1973 года рождения", - написано в тексте.

Напомним, ранее на Виннитчине избили ветерана АТО и заставили рыть себе могилу. До этого в Киеве убили другого ветерана АТО, сбросив с высоты девятого этажа.



