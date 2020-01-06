"Вернем его": Добкин тряхнул кошельком и купил орден с советского памятника - фото

Михаил Добкин / УНИАН

Бывший нардеп и харьковский губернатор Михаил Добкин за полмиллиона гривен выкупил 700-килограммовый Орден Победы, ранее снятый с советского памятники "Монумент Славы" во Львове.

Соответствующее сообщение политик написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Он весит больше 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждет того времени, когда мы вернем его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернем. Но, думаю, это будет не скоро", – написал Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин в крайне злобной форме призвал к расправам над экс-президентом Петр Порошенко и экс-спикером Рады Андреем Парубием.