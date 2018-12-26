Михаил Добкин назвал премьер-министра РФ Медведева "дебилом"

Михаил Добкин / УНИАН

Народный депутат Украины Михал Добкин отреагировал на новый пакет санкций со стороны правительства РФ против Украины.

Свое возмущение он выразил в сервисе микроблогов Twitter, прокомментировав пост премьер-министра России Дмитрия Медведева.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - написал Медведев.

В ответ Добкин послал "нах*р" Медведева и его санкции.

"Внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции ОБ в ВР и объявить это защитой интересов российского государства и граждан России?! Маразм крепчает! Да идите вы нах*р со своими санкциями! ДБЛЫ БЛДЬ!", - прокомментировал пост премьера нардеп.

Выражение "Дебилы, б***ь" принадлежит главе МИД России Сергею Лаврову. Он произнес ее во время переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром в Москве в 2015. Фраза, ставшая мемом, выражает негодование чьей-то глупостью.

Как сообщалось ранее, РФ расширила санкции против Украины. И в обновленный санкционный список попали компания "Центрэнерго", а также военные предприятия "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт".

Предыдущие санкции Россия ввела 1 ноября. Тогда под российские санкции попали 322 украинца и 68 компаний. В частности, под санкции попали "Укрспирт", "Нибулон", Fozzy Group, "ДнепрАзот".

Россия также ввела ограничительные меры против народного депутата, сына президента Украины Петра Порошенко — Алексея, командира Украинской добровольческой армии, нардепа, бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и ряда чиновников — главы МВД Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко, секретаря СНБО Александра Турчинова, министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Президент Петр Порошенко не попал под ограничительные меры. Дмитрий Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке Кремля.