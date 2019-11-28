"Повесить по законам военного времени": Добкин злобно призвал к расправам над Порошенко и Парубием

Михаил Добкин / УНИАН

Михаил Добкин, экс-губернатор Харьковской области и экс-нардеп призвал к публичной казни экс-президента Петра Порошенко, экс-спикера Рады Андрея Парубия и лидера националистической партии ВО Свобода Олега Тягнибока и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.

Свою инициативу он озвучил в эфире передачи, ведущей которой является скандальный экс-нардеп Надежда Савченко.

Добкин заявил о том, что в Украине необходимо срочное введение сроком на несколько месяцев военного положения. Соответственно, по законам военного времени, нужно публично казнить путем повешения Петра Порошенко, Александра Турчинова, Олега Тягнибока и Андрея Парубия.

"Необходимо на месяц-два-три ввести в стране военное положение и по законам военного времени на центральной площади (там, где пролилась первая кровь людей) повесить Петра Порошенко, Александра Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Олега Тягнибока? А Андрея Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе", — заявил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин жестко нахамил Петру Порошенко, использовав фразу: "Иди нах*й, пьяное чучело". До этого экс-губернатор Харьковщину публично утверждал, что "порошенковские" избиратели "чувствуют себя "о*уенно".