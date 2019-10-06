"Говно всегда сверху плавает": Добкин заметил, что "петины 8%" чувствуют себя "о*уенно"

Михаил Добкин заметил метаморфозы в обществе / УНИАН

Вечером 5 октября, бывший народный избранник Михаил Добкин, который ранее призвал к избиению журналиста Богдана Кутепова, заметил странные изменения в обществе.

"У меня присутствует устойчивое ощущение, что петины 8% уже абсолютно уверенно со всех телеканалов говорят голосом 73%, голосом победителей. И наоборот, победители во всех СМИ оправдываются 8%-тным голосом поверженных. Метаморфоза какая-то!", - громогласно заявил Добкин в соцсети.

Добавим, что свои слова Михаил Маркович проиллюстрировал портретом экс-нардепа Серея Пашинского, который сейчас под прицелом правоохранителей.

По этому поводу украинцы в Сети стали дискутировать.

"Так @овно всегда сверху плавает", - отметила Татьяна Лагода.

"Петриоты просто ужасно наглые, этот наглеж они считают залогом успеха", - убеждена Катерина Берлизова.

"Та да, слишком вольготно сейчас себя почувствовали.Капец!Вот сейчас на "Нашем" в виртуальной студии Азаров,рассказывает про преступления Майдана,про всю правду,кто затеял преступления,назвал фамилии бандитов в госуд.перевороте-Турчинов,Порошенко,Парубий,Яцынюк,Пашинский...Их немедленно надо садить и наказывать!!!И команда Зе должна это сделать!!!", - отметила Наталья Тырон.

"Петя один майдан выиграл. Решил, что ему всегда так будет везти", - считает Ирина Чайка.

"Ну ПРосто нас опять на€п@ли", - лаконично заявил Андрей Бородавка.

"А кто виноват, что вот эти обезьяны о*уенно себя чувствуют?", - вопрошает Виолетта Малюк.

"Ваши ощущения, Михаил, верны на все 100%, увы. Вот что бывает, когда власть заигрывает и лебезит перед меньшинством", - сказал Михаил Кулаков.

Читайте также"Нашел закладку Добкина": нардеп Тищенко угодил в конфуз прямо в здании Рады - видеоНапомним, ранее экс-народный депутат Сергей Пашинский заявил о том, что реанимация дела о стрельбе 2016 года может быть причастен заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов.

"Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение по старому делу - "делу Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова. Того самого Портнова, который на посту заместителя главы администрации президента Януковича обеспечивал правовой беспредел в отношении участников Революции достоинства. Того самого Портнова, который вместе с Януковичем вынужден был скитаться за границей, скрываясь от народного гнева", - написал он в своем Facebook.