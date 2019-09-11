"Где там ваша п*здота бабло пилит": Добкин призвал к избиению Кутепова и получил на орехи в Сети

Михаил Добкин / УНИАН

Михаил Добкин, бывший мэр Харькова и нардеп Рады VIII созыва эмоциально высказался на своей странице в сервисе микроблогов Twitter по поводу недавних публичных высказываний журналистов Остапа Дроздова и Богдана Кутепова.

"Хочется взять за ноги Остапа Дроздова и со всего размаха ударить им по голове Богдана Кутепова. И чтобы все это в студии Прямого канала, заполненного всякими сюмар, высоцкими, найемами с прочими черноволихами. Да под комментарии, на ломаном украинском Ганапольского. Эх, мечты!", - написал он.

В комментариях немедленно начала парад язвительных и глумливых шуток от пользователей Сети.

"Отпуск затянулся? Безработица и скука заставляет бухать и принимать химикаты? Завязывай. Хотя, нет - продолжай! Может сдохнешь быстрее", "Реслинг по-украински: начало", "Дроздожопенко, зовите", "Миш, ты это - харе курить что попало", "Ну почему у вас глаза до сих пор злые?", Что мешало всех их П*ЗДЯЧИТЬ в ваших кулуарах,или где там ваша п*здота бабло пилит, А чего - People SHAVAL", - написали они.

Напомним, ранее журналист Богдан Кутепов призвал радикально расправляться с пророссийскими СМИ, использовав фразу "беспощадно п*здить".