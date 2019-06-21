"Импотентный офицер": Добкин и Смешко поскандалили в эфире

Добкин и Смешко устроили спор в эфире / Фото: скриншот из видео

Народный депутат Михаил Добкин и председатель партии Сила и честь Игорь Смешко устроили словесную перепалку в эфире телеканала Наш.

"Вы назвали, как офицер и генерал, свою партию "Сила и честь", а понабирали туда всякую нечисть. Так вот скажите, зачем вы тогда так партию назвали? У вас там находится Денисенко, который писал огромное количество лжи в отношении меня и семьи. Который радовался, когда у меня пожар был в доме, и очень сильно огорчился, что никто не погиб", - заявил Добкин во время эфира.

Смешко ответил, что он, как экс-офицер спецслужб, сожалеет, что его оппонент находится в политике, а не "сидит". Добкин в ответ назвал его "абсолютно импотентным офицером".

"Оставайтесь со своей нечистью, а силой вас можно будет назвать после выборов, когда вы наберете свои полтора процента", – сказал Добкин.

Глава партии Сила и честь парировал, что деятельность нардепа находится в сфере криминала.

"Вы возглавляли спецслужбу Украины, что вам мешало остановить мою, как вы говорите, криминальную деятельность? Обилечивание киоскеров? Крышевание наркотиков и покрывательство преступников? До меня руки не дошли?", – спросил Добкин.

Смешко пообещал продолжить разговор с оппонентом в другом месте.

Напомним, кандидат в президенты от Европейской солидарности София Федина и народный депутат Евгений Мураев поскандалили в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.