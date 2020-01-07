В Офисе президента раскрыли детали переговоров Зеленского и Помпео

Майк Помпео / УНИАН

В Офисе президента Украины раскрыли детали разговора Владимира Зеленского и государственного секретаря США Майка Помпео, который перенес визит в Киев из-за ситуации с Ираном. Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались ситуация в Украине.

Так, Зеленский рассказал о результатах переговоров в Париже и планах украинского правительства по восстановлению мира на Донбассе. При этом Помпео отметил обмен пленными, и приветствовал контракт на транзит газа через Украину.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", - говорится в сообщении.

Также президент Украины поблагодарил американского лидера Дональда Трампа и Конгресс за помощь украинскому сектору безопасности и обороны.

Как ранее сообщал Главред, госсек США Майк Помпео 6 января провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.