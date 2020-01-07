"Исторический шанс": нардеп рассказал о скандальном "компаньоне" Порошенко на Сейшелах

Петр Порошенко / скриншот

Всплыли новые подробности отдыха пятого президента Украины Петра Порошенко на одной из самых дорогих яхт возле Сейшельских островов. Так, в этом же районе отдыхает глава российской корпорации Ростех, которая объединяет предприятия оборонного комплекса, Сергей Чемезов.

"В жизни Петра Алексеевича всегда имело место везение. И вот, снова повезло. По счастливой случайности, в том же районе Сейшел, где аки волчья стая Деница без устали барражирует на яхте Катина Порошенко, борясь за вступление в НАТО и ЕС, отдыхает на новогодние праздники глава Ростехсотрудничества, Сергей Чемезов", - написал народный избранник от парламентской фракции Слуга народа Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что Порошенко выпала возможность обсудить с чиновником из РФ инвестиционный климат, а также инфраструктурные проекты.

"Дел на пять минут, и Петр Алексеевич снова в центре внимания, причем не в разрезе уголовных дел, что, в последнее время, случается с ним редко", - пошутил депутат.

Как ранее сообщал Главред, юрист Андрей Портнов рассказал, что пятый президент Украины Петр Порошенко отдыхает на дорогой яхте возле Сейшельских островов. Позже эта же яхта была замечена возле острова, на котором расположен частный курорт.