Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский почтил память погибших

Президент в аэропорту Борисполь почтил память жертв трагедии.
Президент Владимир Зеленский почтил память жертв катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Иране.
Как сообщили в Офисе президента, в аэропорту Борисполь глава государства возложил цветы к фотографиям погибших.
"После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт Борисполь, чтобы почтить память жертв трагедии", - сказано в сообщении.
Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.
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Ранее появился предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана, в котором говорится о том, что Боинг МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана - об этом свидетельствует траектория его полета. Причиной крушения самолета назвали возгорание.
Президент Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране 8 января и призвал украинцев воздержаться от "конспирологических теорий" до полного выяснения всех подробностей причин трагедии.