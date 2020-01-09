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Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский почтил память погибших

9 января 2020, 09:32

Президент в аэропорту Борисполь почтил память жертв трагедии.

Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы / @president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Иране.

Как сообщили в Офисе президента, в аэропорту Борисполь глава государства возложил цветы к фотографиям погибших.

"После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт Борисполь, чтобы почтить память жертв трагедии", - сказано в сообщении.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.

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Ранее появился предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана, в котором говорится о том, что Боинг МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана - об этом свидетельствует траектория его полета. Причиной крушения самолета назвали возгорание.

Президент Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране 8 января и призвал украинцев воздержаться  от "конспирологических теорий" до полного выяснения всех подробностей причин трагедии.

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