В Киеве задержан россиянин-"вор в законе" Камо Московский: названа причина приезда

В Киеве задержан Камо Московский / Фото facebook.com/odesapolice

В Киеве правоохранители задержали 57-летнего гражданина России и уроженца Грузии - "вора в законе" по прозвищу Камо Московский, который незаконно пересек границу Украины.

"Вор в законе" прибыл в нашу страну, чтобы избежать уголовной ответственности за свой статус в РФ и установить контроль над украинскими преступными группами, сообщили в Нацполиции.

По данным ведомства, правоохранители задержали россиянина 5 января, позже суд решил на 6 месяцев поместить его в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Решается вопрос насчет принудительного выдворения Камо Московского из Украины с запретом въезда сроком на пять лет.

Камо Московский был "коронован" в Тбилиси в 1983 году, он неоднократно судим за совершение тяжких преступлений. В российских тюрьмах злоумышленник провел свыше 30 лет. В последний раз Камо Московский вышел на свободу в октябре 2019-го.

В Киеве задержан Камо Московский / npu.gov.ua

Ранее стало известно, что в октябре в Киеве "вора в законе" Андрея Недзельского (прозвища "Неделя" или "Львовский") во время торжеств по случаю свадьбы лишили титула, сильно избили и вышвырнули за пределы территории, где были торжества.