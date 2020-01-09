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В ГАСИ вернулись "смотрящие" времен Януковича, - Глеба

9 января 2020, 17:10

Строительной отраслью в результате кулуарных договоренностей формально руководит 32-летняя девушка без профильного опыта работы.

Виктор Глеба
Виктор Глеба

Ситуация с конкурсом на первого заместителя Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции тянет на криминал по признаку сговора чиновников высшего ранга в пользу третьих лиц.

Об этом в своем блоге пишет эксперт в области градостроительства, действительный член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба.

"Одной из самых главных задач по борьбе с коррупцией Президент Украины Владимир Зеленский дал именно по строительной деятельности. Были поставлены задачи в вопросах кадровой перезагрузки" в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). После увольнения под давлением общественности в сентябре 2019 года Председателя ГАСИ Сергея Кузьмина и его первого заместителя Валерия Филончука, общественные активисты и эксперты уже не надеялись увидеть этих персонажей в будущих назначениях. Правительство возлагало обязанности по реформированию системы на нового в. о. председателя ГАСИ, который за короткий срок перезагружает аппарат ГАСИ и территориальные органы, останавливает наиболее скандальные строительства в Киеве и Одессе. При этом разрешительные документы на строительство выдаются без каких-либо поборов, а самовольные жилые застройки (которые строятся с нарушением ДБН) получают отказы", - сообщил эксперт.

Победителем конкурса на главу ГАСИ был определен Александр Строкач. Но на заседании Правительства 18.12.2019 без объяснений объявили о новом конкурсе на Главу ГАСИ. После проведения в Минрегионе собеседования с финалистами конкурса, победителя не определили, о чем Кабмин официально уведомили, а потому Правительство обязано объявить новый конкурс на эту должность. Кроме того, согласно Закону Украины "О государственной службе", результаты конкурса публикуются не позднее 45 календарных дней со дня обнародования информации о проведении такого конкурса.

"Однако, вопреки Закону, после кулуарных договоренностей победителем конкурса была определена Лена Костенко. В отсутствие председателя ГАСИ она становится единственным главой органа. Теперь строительной отраслью формально руководит 32-летняя девушка с опытом работы в Министерстве образования!" - подчеркнул Глеба.

"Представлять новую руководительницу коллективу ГАСИ приехал лично Председатель профильного комитета Верховной Рады Андрей Клочко. Тот самый Андрей Клочко, который, прикрываясь именем Президента Зеленского, сначала проводил собеседования с претендентами на Председателя ГАСИ, затем вошел в состав разрешительной комиссии ГАСИ, несмотря на очевидный конфликт интересов, но впоследствии опомнился и вышел из ее состава, возглавил Рабочую группу по псевдореформированию системы архитектурно-строительного контроля и надзора, в состав которой включил Александра Сергиенко, который одновременно является его советником", - сообщил эксперт.

"Еще одним советником Андрея Клочко стал Сергей Кузьмин, которого строительная мафия "протянула" на Главу ГАСИ в 2019 году, но общественность убедила новую власть избавиться от коррупционера", - напомнил Глеба.

"Елена Костенко не исключение. Первыми ее приказами стало назначение советниками председателя ГАСИ Александра Сергиенко и Воробьева. Александр Сергиенко известен тем, что в 2012-2014 годах возглавлял Управление разрешительных процедур ГАСИ, а Воробьев был его заместителем. Именно Александр Сергиенко совместно с руководителем Инспекции ГАСК города Киева организовали схему 5$ за квадратный метр, которая со временем распространилась на всю страну и давала доход семьи "Саши Стоматолога". Есть достоверная информация, что один из советников Елены Костенко уже начал "обилечивать" строительный рынок, как "смотрящий" от Офиса Президента, а Александр Сергиенко – писать новые "зеленые" схемы, несмотря на свой опыт 2012-2014 годов. Вопрос к Президенту Зеленского: разве такого перезагрузки от Вас ожидала профессиональная общественность и строительная отрасль?" - резюмировал Глеба, заявив, что отдельным письмом обращается к правоохранительным органам и Кабинету Министров Украины с требованием об остановке "криминальных авторитетов", которые снова захватили власть в сфере градостроительства, архитектуры и строительства.

Александр Строкач ГАСИ Виктор Глеба
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