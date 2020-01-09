"Пробита щека": под Киевом коп получил отверткой в лицо

Под Киевом злоумышленник ударил полицейского в лицо отверткой / Скриншот с npu.gov.ua

В четверг вечером, 9 января, в селе Гора (находится под Киевом) двое участковых полицейских пришли домой к 31-летнему местному жителю, на которого поступали жалобы от главы сельсовета - жаловался на запугивание общины и неадекватное поведение.

Злоумышленник ударил одного из копов отверткой в лицо, закрылся в жилье, а его мать сказала, что дома может быть оружие, сообщили в полиции Киевщины.

По ее данным, позже на место происшествия приехали спецназовцы и задержали нападавшего.

У пострадавшего полицейского пробита щека, травмирован язык и выбит зуб. Правоохранителя доставили в больницу.

По факту нападения на копа начато производство по ст. 345 Уголовного кодекса - Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

Под Киевом злоумышленник ударил полицейского в лицо отверткой / npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 декабря в одном из поселков Жолковского района Львовской области пьяный водитель иномарки нарушил правила дорожного движения, а потом серьезно "отметелил" копа.