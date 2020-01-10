"Принять реальность": в МИД РФ огрызнулись Украине из-за Путина в Крыму

Крым / УНИАН

Министерство иностранных дел Российской Федерации вернуло Украине ноту протеста из-за визита президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым. Отмечается, что документ даже не рассматривали.

"Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД РФ заявили, что Крым и городу "федерального" значения Севастополь относятся к таким территориям.

"Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации", – съязвили в ведомстве.

Как ранее сообщал Главред, МИД Украины в очередной раз передел России ноту протеста из-за несогласованного визита президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым.