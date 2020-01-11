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Тела в подвале киевской многоэтажки: появились подробности и фото с места ЧП

11 января 2020, 08:13

Личности двух мужчин, найденных мертвыми в подвале, установили на месте происшествия.

Тела мужчин, найденные в столице в подвале жилого дома, начали разлагаться
Тела мужчин, найденные в Киеве в подвале жилого дома, начали разлагаться / Скриншот с kiev.informator.ua

В Оболонском районе Киева в подвале жилого многоэтажного дома возле обнаруженных тел трех мужчин лежала еда и алкоголь.

Найденные тела уже начали разлагаться, сообщает Информатор, ссылаясь на данные своего корреспондента, который был на месте чрезвычайного происшествия.

По сведениям издания, когда тела выносили, из помещения шел едкий трупный запах.

"Все три тела находились в одном помещении… Личность двоих мужчин удалось установить на месте", - отмечается в сообщении.

  • Тела мужчин, найденные в Киеве в подвале жилого дома, начали разлагаться kiev.informator.ua
  • Тела мужчин, найденные в Киеве в подвале жилого дома, начали разлагаться kiev.informator.ua
  • Тела мужчин, найденные в Киеве в подвале жилого дома, начали разлагаться kiev.informator.ua
  • Тела мужчин, найденные в Киеве в подвале жилого дома, начали разлагаться Скриншот с kiev.informator.ua

Ранее в полиции сообщили, что в Киеве на Оболони на ул. Маршала Малиновского в подвале жилой многоэтажки сантехник обнаружил тела трех мужчин. По предварительным данным, на телах не было признаков насильственной смерти.

Киев тела подвал
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