Щедровать, колядовать и посевать в комфорте: какой будет погода на Маланку и Василя

Старый Новый год 2020 – Прогноз погоды обещает аномальные сюрпризы / Скриншот

Старый Новый год 2020 – или праздник Маланки и Василя, как его еще именуют в Украине – будет сухим и теплым. Так что щедровать, колядовать и посевать украинцам ничего не помешает.

О подготовке к празднику, его приметах и традициях, что нельзя делать в этот день, а что нужно – читайте в наших материалах 13 января – какой сегодня праздник: что делать в Щедрый вечер, приметы и День Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають свято.

Синоптик Наталья Диденко обещает, что в ближайшие дни погода в Украине останется сухой, периодически солнечной и теплой. Включая и день Маланки и Василия.

Минусовую погоду в Украине Диденко прогнозирует не раньше Крещения, то есть 19-20 января.

Прогноз погоды в Украине 13 января сулит до +3-5 градусов по стране. Погода в Киеве 13 января будет прохладнее – до -1 градуса, даже возможны небольшие ночные заморозки.

Прогноз погоды в Украине 14 января будет, по сути аналогичным: осадки компенсируются облаками. Температурная планка растянется от +1-3 градуса в Луганске до +4-6 градусов в Одессе. Теплее всего будет в аннексированном Крыму – до +5-7 градусов.

Напомним, в Укргидрометцентре спрогнозировали, чем удивит погода в Украине в январе 2020 года. Синоптик сообщил, что в январе 2020 температура будет немного выше, чем на протяжении последних лет.