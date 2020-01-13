Убийство Окуевой: в полиции раскрыли важные факты о подозреваемом

Подозреваемый в убийстве Амины Окуевой родился в Дагестане, сказал Андрей Небытов / Reuters

Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил, что подозреваемый в убийстве участницы антитеррористической операции Амины Окуевой - член преступной организации.

Возможный злоумышленник родился в Дагестане, но уже давно является гражданином Украины, рассказал Небытов на брифинге.

По его словам, в отношении преступной организации, в которой состоит подозреваемый, начато уголовное производство за совершение заказных убийств.

"Это лицо родилось в Дагестане еще в Советском союзе, прибыло в Украину… Конкретный вид его деятельности не определен, однако мы понимаем, что те заказные убийства, которые были совершены - их целью было давление на бизнес", - заявил начальник.

Напомним, Амина Окуева убита 30 октября 2017 года под Киевом - в Глевахе Киевской области обстреляли авто, в котором она ехала вместе с мужем и АТОшником Адамом Осмаевым. Мужчина получил ранения, но выжил.

Позже стало известно, что 12 января 2020-го правоохранители задержали организатора убийства Окуевой. СМИ узнали, что один из киллеров - фигурант дел о двух других убийствах Игорь Редькин.