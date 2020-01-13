Эксперт рассказал, что сулит Украине закон о рынке капитала

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В Украине, в виду вероятного принятия законопроекта № 2284, который уже успели окрестить "финансовым безвизом", наверняка появятся новые возможности для инвестиций.

Соответствующее мнение высказал экономический эксперт и глава инвестиционной группы Универ Тарас Козак, сообщает портал Сегодня.

По его мнению, если закон примут и он вступит в силу, то позволит запустить в Украине полноценный рынок капитала. Который, в свою очередь станет одним из семафорных буев в рамках новой кредитной программы МВФ.

"В Украине есть две противоположные проблемы. С одной стороны, есть люди, у которых имеются деньги, но они не знают, куда их вложить. [...] Решать эти проблемы одновременно – это и есть задача рынка капитала. То есть рынок капитала выступает в роли посредника, который помогают гражданам превратить их сбережения в капитал и вложить этот капитал в экономику. Экономика, пользуясь этим капиталом, сможет расти и через определенное время вернуть гражданам вложенные деньги с процентами, и таким образом, они станут богаче. То есть выиграть должны все", – заявил Козак.

Напомним, ранее эксперт аналитик Альпари Максим Пархоменко озвучил условия для падения курса доллара. Однако, ему позднее соппонировал политический и экономический эксперт Тарас Козак, которые поведал - из-за чего возможен резкий обвал гривны в 2020-м.



