Голые парни с тарелками "напали" на супермаркет из-за бананов: в Сеть слили видео

На молодых людях были только носки, кроссовки и шапки.
В Запорожье компанию обнаженных парней заметили в супермаркете. Молодые люди предпочли оставить только носки и кроссовки.
Согласно обнародованному в Youtube видео, пятеро парней пришли за покупками нагишом, но прикрыли интимные места пластиковыми тарелками. При этом некоторые участники столь странного флешмоба надели шерстяные шапки.
Молодые люди взяли бананы и прошли к кассе, где на вопросы других покупателей отшучивались, а потом намекнули, что просто проиграли спор.
Стоит отметить, что охрана магазина не отреагировала на компанию нудистов, поэтому молодые люди быстро удалились вместе с покупками.
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