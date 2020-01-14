Голые парни с тарелками "напали" на супермаркет из-за бананов: в Сеть слили видео

Голый парни в Запорожье / скриншот

В Запорожье компанию обнаженных парней заметили в супермаркете. Молодые люди предпочли оставить только носки и кроссовки.

Согласно обнародованному в Youtube видео, пятеро парней пришли за покупками нагишом, но прикрыли интимные места пластиковыми тарелками. При этом некоторые участники столь странного флешмоба надели шерстяные шапки.

Молодые люди взяли бананы и прошли к кассе, где на вопросы других покупателей отшучивались, а потом намекнули, что просто проиграли спор.

Стоит отметить, что охрана магазина не отреагировала на компанию нудистов, поэтому молодые люди быстро удалились вместе с покупками.

Как ранее сообщал Главред, в Днепре засняли на видео голого мужчину, который разгуливал по одной из улиц областного центра.