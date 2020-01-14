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В МАУ спрогнозировали, отдаст ли Иран Украине "черные ящики" со сбитого Боинга

14 января 2020, 12:13

По теме возможного возвращения "черных ящиков" украинской стороне четко и предметно высказался президент МАУ Евгений Дыхне.

Дыхне
Евгений Дыхне / УНИАН

Президент украинского авиаперевозчика МАУ Евгений Дыхне оценил перспективу передачи официальным Тегераном официальному Киеву "черных ящиков" со сбитого иранской ракетой лайнера Боинга 737-800 утром 8 января.

"Сегодня вероятность того, что они будут расшифровываться в Украине, значительно выше. У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать. Они поняли, что по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут, поэтому перешли в другую фазу - открытости, содействия выяснению реальной картины. Думаю, черные ящики, скорее всего, передадут Украине", - заявил он в интервью порталу ЛБ.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, мог ли Иран сбить украинский самолет сознательно и поведал, что официальный Киев намерен созывать заседание Совбеза ООн по данному поводу.

крушение Боинг МАУ Черные ящики Украина
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