В МАУ спрогнозировали, отдаст ли Иран Украине "черные ящики" со сбитого Боинга

Евгений Дыхне / УНИАН

Президент украинского авиаперевозчика МАУ Евгений Дыхне оценил перспективу передачи официальным Тегераном официальному Киеву "черных ящиков" со сбитого иранской ракетой лайнера Боинга 737-800 утром 8 января.

"Сегодня вероятность того, что они будут расшифровываться в Украине, значительно выше. У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать. Они поняли, что по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут, поэтому перешли в другую фазу - открытости, содействия выяснению реальной картины. Думаю, черные ящики, скорее всего, передадут Украине", - заявил он в интервью порталу ЛБ.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, мог ли Иран сбить украинский самолет сознательно и поведал, что официальный Киев намерен созывать заседание Совбеза ООн по данному поводу.