"Прошло две недели": адвокаты заявили о пропаже "беркутовцев" после обмена

Экс-беркутовцы / Фото: beztabu.net

Так называемой дело беркутовцев получило новый скандальный поворот. Во время заседания Святошинского районного суда Киева председательствующий судья Сергей Дячук сообщил, что не получил официальную информацию об обмене подозреваемых.

При этом адвокат Стефан Решко заявил, что 29 декабря "беркутовцев" вывезли на линию разграничения на Донбассе в рамках обмена пленными.

"С этого момента прошло две недели, и у нас нет никакого контакта с нашими подзащитными", - цитирует защитника РБК-Украина.

В свою очередь, адвокат Александр Горошинский пожаловался, что у его подзащитных нет документов, потому что их не выдали после освобождения.

В то же время, адвокаты заверили, что не знают о месте нахождения подозреваемых после обмена. Также сторона обвинения заявила прокурорам, которых назначил глава ГПУ Руслан Рябошапка.

Как ранее сообщал Главред, переданные боевикам экс-бойцы Беркута рассказали свою версию, почему они попали в списки на обмен.