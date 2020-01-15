"Не возьмут на работу": Малюська рассказал, зачем ему гигантская зарплата и премии

Денис Малюська / УНИАН

Руководитель Минюста Денис Малюська (накануне стало известно, что он в декабре 2019-года получил премии на общую сумму 190 400 гривен и зарплату в размере 226 тысяч гривен), заявил о том, что высокий оклад ему нужен для создания накоплений. Дескать, после ухода с поста в течение нескольких лет он не сможет устроиться на работу ни в одну крупную международную компанию.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. Малюська утверждает, что высокая заработная плата чиновников - профессиональная необходимость.

"О срочной командировке за границу можно узнать за несколько часов до отлета и лететь в таком случае придется за свой счет (если повезет, потом компенсируют). Или приходится быть козлом отпущения для раздраженных судей, когда на меня наложили штраф в 38 420 грн. Искренне надеюсь на вдумчивость апелляционной инстанции", - написал он.

Малюська также твердо убежден - работа в госаппарате делает из человека politically exposed person (с пер. с англ. - политический деятель). Поэтому ему в течение нескольких лет после увольнения не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация.

"Я, например, после окончания политической карьеры не смогу вернуться к своей предыдущей работы, которой занимался почти 10 лет. Поэтому критически важно не полностью потратить все предыдущие накопления, но и оставить хоть немного на потом", - подытожил он.

Напомним, в конце минувшего года Денис Малюська публично заявлял о том, что его не устраивает размер министерской зарплаты и он даже намеревается покинуть пост, если ситуация с деньгами не изменится к лучшему.