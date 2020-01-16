Рада дала "зеленый свет" легализации игорного бизнеса в Украине

Нардепы одобрили законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине

В четверг, 16 января, Верховная Рада приняла решение одобрить законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

За соответствующее решение по законопроекту (№2285-д) отдали свои голоса 260 народных избранников.

Добавим, что законопроект о государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр принят парламентом в первом чтении.

В частности, поддержанный нардепами законопроект предусматривает регулирование сферы азартных игр государственным коллегиальным органом, деятельность которого будет координироваться Кабмином.

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Кроме того, к компетенции уполномоченного органа относятся лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования, организация госконтроля за организацией и проведением азартных игр, проведение электронных аукционов лицензий в сфере азартных игр.

Напомним, ранее Кабмин принял решение о запрете игровых автоматов под видом лотерей.