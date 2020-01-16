Витренко обвинил Яценюка в намерении закупать газ у России

Витренко обвинил Яценюка во лжи / УНИАН

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Арсений Яценюк во время пребывания на посту премьер-министра отправлял его в Москву для заключения договоренностей о скидках на газ.

Как сообщает Громадське ТБ, Витренко ответил на слова представителей Народного фронта, которые требовали от него извинений за слова о том, что "это не Украина прекратила покупать российский газ, а Россия сама перекрыла трубу".

"Это не мы отказались покупать газ из РФ, а Газпром перекрыл поставки газа в Украину. И вариантов у нас было немного: либо идти на политические уступки Кремлю, а это означало бы признать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса", – заявил глава Нафтогаза.

Витренко утверждает, что в 2014 году сразу после аннексии Крыма Яценюк требовал договариваться с Россией о скидках на газ, однако Газпром отказал украинским переговорщикам.

Читайте такжеПочему Коболев и Витренко не стыдятся получать гигантские премииТоп-менеджер Нафтогаза настаивает на ложном характере слов Яценюка о том, что это якобы он инициировал арбитражные производства против Газпрома, которые Украина в итоге выиграла.

"Я помню, как сам господин Яценюк считал "справедливыми" требования оставить "скидку Януковича". Он даже потом настоял потребовать этого в Стокгольмском арбитраже. Но арбитраж не согласился со справедливостью таких требований, поскольку в соответствующем приложении к контракту было написано, что скидка продлевается на следующий квартал, только если Газпром в письменном виде на это соглашается, а Газпром не дал согласия. К счастью, я вместе с внешними юристами настоял, чтобы мы требовали в арбитраже также пересмотра цены просто до рыночного уровня, поскольку для этого были предусмотренные контрактом основания. И это наше исковое требование арбитраж удовлетворил", – сообщил Витренко.

Руководитель госкомпании опроверг слухи о якобы невыгодности для Украины условий нового газового контракта. По его словам, украинская сторона не могла потребовать лучших условий, так как РФ с 2009 года строила обходные пути поставок газа в Европу. Витренко добавил, что из-за конкуренции слишком высокий тариф по украинской трубе оказался бы экономически необоснованным.

Напомним, Витренко прокомментировал появившуюся накануне и вызвавшую волну негодования в Сети информации о гигантских премиях, которые якобы положены ему и главе правления Андрею Витренко - за победу над российской корпорацией Газпром в Стокгольмском арбитраже.

Ранее известный эксперт Александр Гончаров возмутился премиями для Коболева с Витренко и опубликовал публичное воззвание по данному поводу к президенту Владимиру Зеленскому.