Дембель, Бармалей и Superman: опубликованы самые нелепые именные автономера украинцев

Крым, автомобиль, Украина, номера

В 2019 году украинцы заказали 4225 индивидуальных автомобильных номеров, сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины.

Среди выполненных заказов именных номерных знаков встречаются следующие: ТАНЮША, ВАСЯ, ЖЕКА, АЗИМ, СЕРЕГА.

При этом украинцы также отличались оригинальностью придумывая необычные номерные знаки: КОТ, ВСМЫСЛЕ, ТАКОЕ, ХТОТАМ, ДЕМБЕЛЬ, ШАУРМА, БАРМАЛЕЙ, ЗАЙКА, МАДАМ, МАЛЫШКА, ГАРДЕРОБ, MYBIKE, LAWYER, LOVE, LOTOS, HUNTER, SUPERMAN, BRUTTO.

Кроме того, нередко автомобилисты заказывают себе необычные цифровые комбинации: ААА777, М13М13М, М777М, WOOIW, RWT888, пишет УНН.

В Главном сервисном центре МВД добавили, что украинцы также заказывали номерные знаки с рисунками, в частности, улиткой, пчелой и смайликом.

Напомним, ранее в "ДНР" устроили охоту на авто с украинской регистрацией.