Нет номеров "ДНР": в Донецке устроили охоту на авто с украинской регистрацией

В "ДНР" требуют вешать на авто "республиканские номера" / pikabu.ru

В Донецке оккупанты останавливают автомобили с украинскими номерами и увозят их на эвакуаторе.

По сообщению очевидцев, владельцев авто также штрафуют, рассказал в Twitter блогер Денис Казанский.

Главная претензия, предъявляемая водителям на авто с украинской регистрации - отсутствие "номеров ДНР".

"Идет охота и на владельцев украинских автономеров. По многочисленным сообщениям, машины на украинских номерах останавливают, штрафуют и увозят эвакуатором, если у водителя нет „номеров ДНР". Видео очевидцев", — прокомментировал он соответствующее видео.

Также теперь идет охота и на владельцев украинских автономеров. По многочисленным сообщениям, машины на украинских номерах останавливают, штрафуют и увозят эвакуатором, если у водителя нет "номеров ДНР".



Видео очевидцев pic.twitter.com/mygqWY4U88 — Денис Казанський (@den_kazansky) January 9, 2020

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецке на улицах останавливают людей для проверки документов, а тех, кто носит с собой паспорт Украины, забирают в "полицию" для проверки документов.