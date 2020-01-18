"Ублюдки рулят": директор авиаремонтного госпредприятия покрасовался в форме летчика РФ

В Укроборонпроме вспыхнул новый скандал

Государственный концерн Укроборонпром уволил директора авиационного предприятия Завод 410 ЦА Алексея Попова.

Как передает пресс-служба концерна, решение принято на основании заявления Попова по взаимному согласию обеих сторон.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Попова уволили с должности из-за того, что он не прошел специальную проверку Службы безопасности.

В частности, основанием стала обнародованная фотография, на которой Попов был запечатлен в форме российского военного летчика на авиационной выставке в Подмосковье, пишет журналист.

"Попов не прошел спецпроверку СБУ из-за этого фото, и хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за профессиональную работу. Я согласен с решением об увольнении директора предприятия государственного оборонного концерна", - подчеркнул Бутусов в Facebook.

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По его данным, фотография Попова в форме летчика РФ была сделана на авиационной выставке МАКС-2015 в августе 2015-го года под Москвой.

Алексей Попов (справа) / Фейсбук Ю.Бутусова

"Алексей Попов – справа, купил костюм российского пилота. Он стоит рядом с отцом. Фотографироваться в форме российских военных летчиков во время войны - это позорно и это просто оскорбление своего народа, который ведет войну против российской агрессии, и потерял тысячи жизней своих защитников", – добавил Бутусов.

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Отметим, что пользователи в Сети бурно отреагировали на "зашквар" директора авиационного предприятия:

"К сожалению ситуация в концерне ухудшается с каждым днём - ублюдки продолжают рулить коррупционными потоками. И если директоров меняют на новых "поповых", то все основные исполнители уровнем пониже просто остаются на своих местах", "У него ещё и куча бизнеса в Крыму", "А сколько еще таких алексеевпоповых шифруются вышиванками", "Как вообще в 2015 можно что то надеть в рос флагом на рукаве??? Да ещё и военное. Просто отбитые какие то люди. Живут будто не в Украине", "Сын явно дебил, так как выбрал форму которая выглядит дерьмово на фоне любой натовской, если ему нравиться однострой. Или он просто ватник, и удивляться нечему", "Инноватор... как красиво называется крыса-предатель... август 15 - это уже после Иловайска... танунах такие инновации", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал с двойным гражданством главы Укроборонпрома Айвараса Абромавичуса.