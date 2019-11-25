До 15 тысяч зеленых: в Укроборонпроме повысят зарплаты

В Укроборонпроме повысят зарплаты топ-менеджерам / УНИАН

Наблюдательный совет Укроборонпрома в декабре планирует увеличить денежное вознаграждение директорам своих предприятий до уровня руководителей компаний аналогичного уровня - от 5 до 15 000 долларов, сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс, который ранее рассказал о миллиардных задолженностях.

"Мы будем назначать оплату труда наших сотрудников, исходя из норм действующего законодательства, уровня зарплат в других крупных компаниях и с учетом набора рисков. На сегодняшний день размер денежного вознаграждения руководителей компаний подобного уровня составляет от 5 до 15000 долларов. Точные цифры определит Наблюдательный совет, заседание которого состоится уже в начале декабря", - сообщил Абромавичус в своей колонке на сайте Лига.

При этом Абромавичюс уточнил, его месячный оклад равен минимально допустимой заработной плате в Украине - 4173 грн в месяц.

Отметим, в то же Абромавичус не исключил, что после выполнения первоочередных задач он передаст свои полномочия новому руководителю концерна, вернувшись на должность члена Наблюдательного совета.

Читайте такжеАбромавичус назначил топ-менеджеров Укроборонпрома: кто ониНапомним, бывший журналист и экс-нардеп Мустафа Найем стал заместителем генерального директора государственного концерна Укрборонпром Айвараса Абромавичуса.

"Мустафа Найем был привлечен в качестве советника генерального директора концерна еще в начале августа. 11 ноября 2019 года он был назначен на должность заместителя генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти", - сообщили в ведомстве.