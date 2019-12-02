"Не госслужащий": Зеленский отреагировал на двойное гражданство главы Укроборонпрома

Айварас Абромавичус / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двойном гражданстве Айвараса Абромавичуса. По словам главы государства, он не знал, что у нового главы Укроборонпрома есть не только украинское, но и литовское гражданство.

"Честно говоря, я не знал, что он имел литовское гражданство до моего назначения. Я действительно не знал. Это правда, что он может занимать эту должность (главы Укроборонпрома, - ред.), потому что он не является государственным служащим", - рассказал президент Украины во время визита в Литву, передает lrytas.lt.

При этом он указал, что может обратиться к Абромавичусу, чтобы тот отказался от одного паспорта.

"Я могу обратиться к Абромавичусу публично и призвать его отказаться от одного из своих гражданств. Когда мы выбирали новое правительство, мы в первую очередь ценили профессионализм, а не нарушение закона", - подытожил Зеленский.

Как ранее сообщал Главред, бывший журналист и экс-нардеп Мустафа Найем стал заместителем генерального директора государственного концерна Укрборонпром Абромавичуса.