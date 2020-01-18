Лицом в землю, наручники на руках: в Киеве экс-начальника ГАИ поймали пьяным за рулем

Александра Ершова задержали полицейские / PITBULL KIEV

Бывшего начальника департамента Госавтоинспекции Александра Ершова задержали в Киеве.

Как сообщают активисты на странице группы PITBULL KIEV в Facebook, Ершов в ночь на субботу, 18 января, "в сильном алкогольном опьянении" сел за руль Range Rover.

Отмечается, что манера езды у автомобиля с нетрезвым водителем была явно неадекватная, а скорость местами превышала за 100 километров в час.

"Через несколько метров до въезда в закрытый коттеджный городок Range Rover останавливается. Мы тормозим за несколько метров от него. Водитель, выходит из автомобиля и направляется в нашу сторону. Подойдя к водительской двери нашей машины, пошатываясь он начинает спрашивать: "В чем дело?", "Кто вы?" и "Что вы здесь делаете?" - говорится в сообщении.

Кроме того, Ершов также отказался предъявлять документы сотрудникам полиции и утверждал, что за рулем была его супруга.

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"Начинается процесс задержания. Господин Ершов оказывает сопротивление и где-то порядка 6-8 сотрудников пытаются несколько минут задержать водителя. Успешно. Мужчина на земле, наручники на руках", – сообщили активисты.

/ PITBULL KIEV

Активисты также добавили, что Ершов отказался пройти тест на состояние опьянения.

Напомним, журналисты выяснили, что Ершов был замешан в скандальных историях, связанных с частными штрафплощадками ГАИ в Киеве, которые он "крышевал".